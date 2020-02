Ex de Glamour Garcia presta queixa de agressão e faz exame de corpo delito contra atriz

Após fazer um boletim de ocorrência contra o ex-namorado, Gustavo Dagnese, alegando que foi agredida por ele, a atriz Glamour Garcia, que ficou famosa dando vida a personagem Britney na novela ‘A Dona do Pedaço’, da Globo, volta a ter seu nome exposto na mídia devido seu ex também procurar a justiça, prestar uma queixa de agressão e fazer exame de corpo delito contra a atriz .

Para o jornal Extra, do Rio de Janeiro, ele nega as acusações feitas por Glamour Garcia e se defende.”Eu não fiz nada. O desentendimento aconteceu após uma noite de festa. Viramos a noite. De manhã, por volta das 10h, fui à piscina e ela ficou no quarto ensaiando algum projeto. Estava bem emocionada e alcoolizada. Saí, comprei algo para comer… Voltei três vezes para chamá-la e me fazer companhia. Na terceira vez, ela tinha derramado um litro de chá em todas as minhas roupas. Comecei a questionar o por quê disso e, quando comecei a arrumar minhas coisas para ir embora, ela me trancou e começou a quebrar o que era meu”, relata Gustavo, da mesma forma que fez na 17ª DP, em Santa Cecília, São Paulo.

O ex da atriz continuou seu relato da briga: “Em vez de cair na provocação dela, peguei o celular e filmei. Depois, ela pegou minha mochila e jogou no chuveiro mesmo sabendo que minha guia estava lá dentro e conforme o respeito à minha religião aquela guia não se banha em água. Retirei e a coloquei no pescoço. Impulsivamente, a Daniela puxou com vontade de quebrar e acabou me ferindo, pois a guia é feita de nylon. Pedi socorro às pessoas que estavam embaixo, num restaurante. Abriram a porta e fui embora. Não existiu agressão de minha parte”.

Ainda segundo o Extra, a versão de Gustavo está no depoimento que prestou e também vai virar inquérito. Residindo em São Paulo, o produtor diz que vem sendo constantemente hostilizado e até ameaçado. “Mano, as pessoas olham para mim com ódio! Nem me conhecem. Me xingam e já ameaçaram me bater”, afirmou ele.

Após toda essa confusão, o ex da atriz disse que seu trabalho foi prejudicado devido a toda essa exposição na mídia: “Ela pediu para várias pessoas não alugarem meus equipamentos. Sendo que vivo disso. Tem alguns equipamentos, inclusive com ela. Mas a Daniela diz que só vai me devolver pessoalmente”, disse ele.

Sobre uma discussão que fez Glamour Garcia perder o dedo, ele explicou sua versão da história: “O que aconteceu é que ela estava com a mão no batente da porta ao sair do quarto e eu não vi e fechei a porta. Com a força, aconteceu o acidente. Só que ela não contou como fiquei desesperado e eu mesmo peguei o dedinho na mão e levei para o hospital”, relatou ele.

O produtor finalizou as declarações confessando que sempre foi ciumento e continua sendo: “Poxa, fica aí posando com michê!”, diz, antes de começar a chorar: “Eu ainda a amo. Se não fosse por mim, ela não teria segurado a onda da fama. Ela também é muito ciumenta. A gente se gosta realmente. Eu só quero que ela faça uma retratação, mas se for para a gente voltar, fico até de joelho, peço perdão, apesar de não ter feito nada”, concluiu.