Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady admite: ‘Estraguei muito como pai’

Tom Brady, de 47 anos, abriu o jogo a respeito da sua relação com os filhos e admitiu que errou como pai. O astro da NFL fez a revelação ao falar em um painel no 2024 Fortune Global Forum na cidade de Nova York, Estados Unidos.

Ao ser questionado sobre como consegue motivar Jack, fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan, e seus outros filhos, Benjamin e Vivian, do antigo casamento com Gisele Bündchen, o ex-atleta disse que não é de forma alguma o melhor no quesito paternidade.

“Todos os pais na sala sabem que ser pai é provavelmente o trabalho mais difícil que todos nós temos, e nós estragamos muito. E eu estraguei muito como pai”, declarou, segundo o site “TMZ”.

Brady, no entanto, disse que certamente tenta o seu melhor para ser um bom um pai, declarando que sua prioridade é ser “consistente e confiável”. Ele também afirmou que deseja apoiar os esforços dos herdeiros independentemente de quais profissões eles escolham.

“A bênção que meus pais me deram foi quando eu era aquele garoto que era um quarterback reserva em um time de calouros, eles nunca disseram: ‘Cara, não faça isso. É difícil. Vamos fazer algo diferente’. Eles meio que disseram: ‘Quer saber?…’. E esse é provavelmente o meu estilo parental”, completou.