Ex de Fred, Bianca Andrade engata romance com jogador do Palmeiras Influenciadora Boca Rosa terminou relacionamento com o youtuber há quase três meses

A influenciadora Bianca Andrade, ex-mulher do youtuber Fred, está em novo relacionamento. De acordo com o colunista Peterson Ivo, a empresária estaria conhecendo melhor o lateral Joaquín Piquerez, do Palmeiras, time do coração do ex-marido de ‘Boca Rosa’.

Boca Rosa e Fred viveram relacionamento por quase dois anos e tiveram um filho, Cris. Contudo, a relação chegou ao fim em abril, quando os dois anunciaram término nas redes sociais. Apesar dos boatos de traição, os dois negaram os rumores através de comunicado.

– É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno (Fred) não estamos mais juntos. Antes que especulem, nós nunca nos traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz – escreveu Bianca há cerca de três meses.

O fato de Bianca viver romance com um atleta do Palmeiras, time de Fred, rendeu brincadeiras nas redes: ”Agora o Fred muda de time”, ”Fred deixando de gostar do Palmeiras em 3,2,1…” e ”A Bianca pegando os boy do time do coração do ex”, foram alguns dos comentários.

