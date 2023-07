Ex de Éder Militão, Karoline Lima manda suposta indireta e web reage: ‘Afronta sem dó’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 20:00 Compartilhe

A modelo Karoline Lima, 26 anos, ‘causou’ na web, nesta sexta-feira (07), ao mandar uma suposta indireta para o ex, o jogador de futebol Éder Militão.

Ela publicou uma série de cliques usando um cropped, deixando à mostra a sua barriga trincada. A peça traz a frase “Meu ex é meu maior fã”, escrita em inglês.

Não demorou e logo os seguidores apontaram indireta.

“E com um simples cropped Karoline causa discórdia em relacionamentos alheios”, disparou um seguidor. “Amo que ela afronta sem dó”, opinou outro.

Look de Luísa Sonza

A mesma frase foi usada pela cantora Luísa Sonza, 24, há menos de um mês, causando o maior burburinho na web.

Os fãs apontaram que seria uma indireta para o ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, 28, que foi marcado na publicação pelos internautas e acabou reagindo à postagem.

“Nos comentários, todo mundo virando ex. Jogar do penhasco, ninguém quer, né? Tô brincando, gente. Brincadeira”, escreveu o artista, completando com emojis.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

