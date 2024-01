Ex de Dinho, dos Mamonas Assassinas, fala sobre novos relacionamentos: ‘Dizem que nunca mais encontrei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 2:05 Para compartilhar:

Valéria Zopello usou o Instagram nesta quinta-feira, 4, para desabafar sobre a vida após a morte de seu ex-namorado, Dinho, vocalista da banda Mamonas Assassinas. Hoje com 50 anos, ela perdeu o cantor em 1996, aos 22.

Na rede social, a fotógrafa fez um longo texto, no qual abordou assuntos como carreira, fama, amor e o acidente de avião que matou Dinho e toda a sua banda. Ela disse não se sentir obrigada a dar satisfações, mas que se manifestou “em nome do carinho que recebe há quase 30 anos de forma tão gratuita e genuína”.

“Sim, namorei um dos homens mais lindos, talentosos, desejados e engraçados do Brasil. Nosso amor sempre foi verdadeiro e fortíssimo, e o levarei comigo eternamente. Fui extremamente famosa, mas saibam que a fama é efêmera e que tem ônus e bônus. Hoje sinto um alívio imenso por não precisar mais expor minha imagem”, começou Valéria.

Na sequência, ela falou sobre sua experiência sendo fotógrafa e viajando por mais de 30 países, além de seu trabalho como proprietária de uma agência. Valéria ainda reiterou que não mora “no local do acidente”: “Eu nasci na Serra da Cantareira e aqui é meu lugar. Não vendo flores no local do acidente, mas tenho um orquidário e atendo a minha região com plantas lindas.”

A empresária também falou sobre ter encontrado o amor após a morte do namorado: “Dizem que nunca mais encontrei um amor, o que é uma bobagem! Conheci homens maravilhosos ao longo de minha jornada, que me amaram, que amei, que construímos juntos memórias afetivas inesquecíveis. Não ter tido filhos, em parte foi uma escolha, já que minhas profissões não permitiriam que uma criança fizesse parte.”

Por último, Valéria disse não ter arrependimentos e afirmou que, apesar das saudades, não segue de luto: “Se sou feliz? Claro! Se ainda me lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade para conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem, nos desejam.”

Leia o desabafo na íntegra:

