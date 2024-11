Ex de Deborah Secco, Hugo Moura posa com novo affair

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2024 - 9:30 Para compartilhar:

Hugo Moura usou as redes sociais nesta sexta-feira, 1º, para compartilhar uma foto em que aparece ao lado do novo affair, em clima de romance.

O ex-marido de Deborah Secco, de quem se separou recentemente, repostou um álbum de fotos de Maria Clara Senra, com quem está se envolvendo.

Hugo estaria vivendo um romance discreto com a jornalista desde julho deste ano, três meses após o anúncio do fim do casamento de 9 anos do diretor com a atriz. No entanto, eles ainda não haviam postado fotos que indicassem uma troca de carinhos, apenas em meio a amigos.

O romance de Hugo com Maria Clara seria o primeiro dele desde o fim do casamento com Secco, com quem tem uma filha, Maria Flor, de oito anos.