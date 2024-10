Ex de Deborah Secco, Hugo Moura conhece família da nova namorada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 17:00 Para compartilhar:

O novo relacionamento do diretor Hugo Moura, ex-marido de Deborah Secco, parece estar ficando mesmo sério. Ainda que de forma tímida, o rapaz tem dado o ar da graça nas redes sociais da namorada pouco a pouco. Se antes ele se manifestava através de comentários carinhos nas postagens, agora ele já aparece em cliques.

E a coisa parece estar ficando tão séria que Hugo já conheceu os familiares da amada, a jornalista Maria Clara Senra, com quem está se relacionando desde julho, cerca de três meses após anunciar a separação da atriz.

Na última semana, a apresentadora e repórter Maria Clara Senra publicou, em seu perfil no Instagram, o registro do encontro de Hugo com sua família.

Na imagem, Maria Clara aparece abraçada pelo novo namorado, que está atrás dela, e em meio a um grupo de pessoas próximas de sua família, entre eles, o pai Rogério, a madrasta Liliane, e seus dois irmãos.

Maria Clara Senra é repórter do Canal Brasil, onde faz coberturas de eventos de música e de cinema. Ela teria conhecido o diretor nos bastidores de trabalhos, além dos dois terem amigos em comum. Os rumores de romance começaram no final de julho.

Hugo Moura e Deborah Secco anunciaram a separação em abril deste ano e informaram que o casamento já havia acabado seis meses antes. Os dois estavam juntos desde 2015 e são pais de Maria Flor, de 8 anos.

