Ex de Deborah Secco engata namoro com jornalista; saiba quem é

Os rumores de que Hugo Moura, 34 anos, estaria vivendo um novo romance acabam de ser confirmados. O ex-marido de Deborah Secco, 44, usou as redes sociais para se declarar à nova namorada, a jornalista Maria Clara Senra, 35.

Na última quarta-feira, a repórter compartilhou, em seu perfil no Instagram, um clique especial para celebrar seu aniversário e marcou o produtor, indicando que ele é o autor do registro. Já no início da semana, o ex da atriz deixou emojis em uma publicação com carrossel de imagens da jornalista em Salvador. Ela retribuiu ao responder com corações vermelhos.

Hugo Moura e Deborah Secco anunciaram a separação em abril deste ano e informaram que o casamento já havia acabado seis meses antes. Os dois estavam juntos desde 2015 e são pais de Maria Flor, de 8 anos.

Em julho, três meses após o anúncio da separação, surgiram boatos de que o diretor estaria vivendo affair com a jornalista. A informação foi dada em primeira mão por Lucas Pasin, colunista do portal Splash.

Maria Clara Senra é funcionária do Canal Brasil, no Rio de Janeiro, há pelo menos 12 anos. Ela é graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduada em Jornalismo Cultural.

A jornalista, que faz coberturas de eventos de música e de cinema, conheceu o diretor nos bastidores de trabalhos, além dos dois terem amigos em comum. No seu perfil do Instagram, há diversos registros de suas coberturas.

Senra também já atuou como diretora. Seu curta, “Gericinó – Do Lado de Fora” (2013), venceu o prêmio da crítica no “É Tudo Verdade” e o prêmio do público no Curta Cinema. A produção mostra a rotina de amigos e familiares que visitam seus entes presos no Complexo Penitenciário de Gericinó, no RJ.

A jornalista é seguida por diversos famosos no Instagram, incluindo Deborah.

Ainda segundo o colunista, Hugo já teria apresentado a nova amada para a filha, Maria Flor, e o romance até já seria de conhecimento da família.

Apesar da troca de declarações nas redes sociais, o relacionamento ainda não foi anunciado oficialmente.

