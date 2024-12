Ex de Davi Brito, Mani Rego apresenta resultado de harmonização facial; confira

Mani Rego decidiu passar por um processo de transformação e se rendeu a procedimentos de harmonização facial. Na última segunda-feira, 30, a influenciadora apresentou os resultados das intervenções e comemorou a nova aparência conquistada.

Ex de Davi Brito, vencedor do “BBB24” (TV Globo), Mani optou por procedimentos que proporcionassem uma aparência mais jovem, porém natural.

“Já tem um tempinho que estou cuidando cada vez mais de mim”, explicou ela na legenda do Instagram ao publicar vídeo com trechos do processo no consultório, e imagens comparativas com antes e depois.

Nos registros, Mani aparece em vários ângulos para apresentar os detalhes da transformação.

“Fiz harmonização facial! Pode vir 2025”, celebrou a vendedora de lanches, anunciando estar pronta para a chegada do novo ano.

Nos comentários, internautas se surpreenderam com as mudanças na aparência da influenciadora.

“A mulher tá uma barbieeee”, elogiou uma seguidora. “Classe é tudo. E classe, Mani tem”, celebrou outra fã. “Mulher, tu tá maravilhosa demais”, comemorou Leidy Elin, ex-colega de confinamento de Davi Brito no reality.