Ex de Chris Martin, Gwyneth Paltrow posa com Dakota Johnson, atual do cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 4:59 Para compartilhar:

Para Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson, rivalidade feminina é coisa do passado. A ex-esposa e a atual namorada de Chris Martin, do Coldplay, são frequentemente vistas juntas e posaram para um clique inédito compartilhado por Gwyneth nesta quarta-feira, 29.

O registro foi publicado nos stories do Instagram da atriz, que já foi vista com Dakota outras vezes. Na imagem, as duas aparecem agasalhadas em uma estrada, de mãos dadas. Veja:

De acordo com a imprensa americana, elas passaram o feriado de Ação de Graças, que aconteceu no último dia 23, juntas, ao lado de Chris e dos filhos Apple (19) e Moses (17).

Gwyneth e Chris foram casados por 11 anos antes do divórcio, em 2014. Ele começou a namorar a estrela dos filmes da franquia “50 Tons de Cinza” três anos depois, em 2017.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias