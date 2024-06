Ex de Carlinhos ‘Mendigo’, Aline Hauck se pronuncia após prisão do humorista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2024 - 21:28 Para compartilhar:

A ex-bailarina Aline Hauck, mãe do filho de Carlinhos “Mendigo“, usou as redes sociais para se pronunciar acerca da prisão do humorista nesta quinta-feira, 20. Vale lembrar que o ex-“Pânico na TV” foi preso por dever R$ 246,9 mil em pensão alimentícia ao primogênito.

No Instagram, a ex-bailarina se limitou a compartilhar uma nota emitida por seus advogados. No comunicado, Aline confirma que soube da prisão do pai de seu filho pela imprensa.

“Aline Hauck e seus advogados tomaram ciência, na tarde do dia 18 de junho de 2024, por meio da imprensa, da efetivação da prisão do humorista Carlos Alberto Silva, decretada em ação de alimentos. Diante das inúmeras tentativas de contato, informam que, por se tratar de processo que tramita em segredo de Justiça, não irão se pronunciar sobre os aspectos da causa, visando a proteção física e psicológica do menor”, começa a nota.

“Pede-se que seja respeitada a intimidade dos envolvidos e o segredo imposto ao processo, abstendo-se de divulgar nome e imagem da criança, bem como sejam interrompidas as tentativas de comunicação com o menor e seus familiares. Por fim, deixam registrado que as postagens ofensivas, gratuitas e sem conhecimento das circunstâncias do processo terão resposta por meio de medidas judiciais”, finalizam.

Carlinhos foi enviado ao Centro de Detenção Provisória em Guarulhos na tarde desta quinta-feira. Ele ficará preso durante 30 dias à espera de uma nova decisão da Justiça.