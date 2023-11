Ex de Carla Diaz teria sido visto aos beijos com outra mulher em festa de casamento; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/11/2023 - 10:56 Para compartilhar:

O deputado federal Felipe Becari, ex da atriz Carla Diaz, foi visto aos beijos com uma outra mulher durante uma festa de casamento realizada no sábado, 28. O vídeo deste momento viralizou nas redes sociais nesta terça, 31.

Deputado Felipe Becari é visto aos beijos após término com Carla Diaz pic.twitter.com/2u2GKTqsek — Mariana Morais (@moraismarianam) November 1, 2023

Felipe e Carla anunciaram o fim do noivado em julho desse ano. Em setembro, chegaram a surgir rumores de que eles teriam se reconciliado. Os dois, no entanto, optaram por não expor o status da relação naquele momento, que teve rumores de um novo término em meados de outubro.

O casal assumiu o relacionamento pela primeira vez em dezembro de 2021 e ficaram noivos há exatamente um ano, no dia 1° de novembro de 2022.

No momento, Carla Diaz está preferindo apenas comentar sobre o momento profissional que vive, sem dar detalhes sobre sua vida amorosa. A atriz está em destaque com os filmes “Rodeio Rock”, em que vive a protagonista e forma par romântico com Lucas Lucco, e “A menina que matou os pais – A Confissão”, em que dá vida à Suzane von Richtofen.

