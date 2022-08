Ex de Britney Spears mostra discussão da cantora com os filhos: ‘Mentiras têm que parar’

Da Redação 11/08/2022 - 3:11 Compartilhe

Kevin Federline, ex-marido de Britney Spears, compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (10), supostos vídeos da cantora discutindo com os dois filhos do casal, Sean e Jayden.

Nas gravações, que teriam sido feitas pelos dois, de 11 e 12 anos à época, a cantora demonstra irritação e fala alto com os filhos.

Em um dos vídeos, a cantora parece se irritar com os filhos quando eles estão no quarto. “Esta é a minha casa. É melhor vocês começarem a me respeitar, está claro? Vocês precisam começar a me tratar como uma mulher com valor. Eu sou uma mulher, ok? Sejam legais comigo. Entenderam?”, diz a cantora.

Em outro vídeo, em uma discussão no carro, Britney discute com Jayden depois de ter tomado o celular do garoto.

“Você perdeu a p*rra do juízo? Eu me importo, mas estou chocada para c*ralho com você! E eu não sei o que fazer. E estou com medo de você, porque você está estranho, passando pela puberdade, e eu não sei o que dizer. Mas eu me importo mais do que você sabe. Ninguém consegue aguentar tudo isso. Mas eu me importo. Eu simplesmente não sei o que falar com você”, diz a cantora.

Ele tenta argumentar com a mãe, mas é interrompido: “Se você realmente se importasse, não teria tirado o meu telefone de mim por literalmente…”.

“Eu fiquei em choque. Quando vi… Jayden, como você não liga para isso? Seu irmão com os pés descalços, expostos a um clima igual ao do Alasca. Você não acha que é um pouco estranho? Sim, acho que seu telefone deve ter tomado”, diz Britney.

Em sua publicação no Instagram, Federline comenta que a decisão de publicar os vídeos foi tomada em família, sem especificar com quem ele decidiu.

“Não vou me calar e deixar meus filhos serem acusados dessa forma depois do que eles passaram. Por mais que doa, decidimos, em família, postar estes vídeos que os meninos gravaram quando tinham 11 e 12 anos. Isso não é nem o pior. As mentiras têm que parar. Espero que nossos filhos cresçam e se tornem algo melhor que isso”, escreveu Federline.

Em recente entrevista, Kevin disse que os filhos que tem junto com a cantora decidiram não ver mais a mãe. Em seu Instagram, a cantora postou uma foto de um colchão em um lago, mostrando a tranquilidade, e adicionou a legenda: “A vida continua”.

No último sábado (6), o ex-marido da cantora disse que os filhos, Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15 anos, optam por se afastar da cantora e se sentem constrangidos com os nudes que ela posta.