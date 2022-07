Ex de Bolsonaro não comparece para prestar depoimento em inquérito que investiga Jair Renan

Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, foi intimada para prestar depoimento na Polícia Federal na última semana. Ela, porém, não compareceu e ainda deixou de justificar a ausências. As informações são do jornal O Globo.







O depoimento seria para o inquérito que apura suposto tráfico de influência por parte de Jair Renan Bolsonaro, filho de Ana Cristina com o atual presidente. A Polícia Federal investiga se ele ajudou na intermediação de contatos de empresários com pessoas do governo federal em troca de doações para sua empresa de eventos.

Ana Cristina foi procurada pela publicação, mas disse, através de sua assessoria de imprensa, que não vai se manifestar sobre o caso. Em casos de ausência como essa, a Polícia Federal notifica mais uma vez o investigado para que ele preste depoimento.

A PF optou por chamar a mãe de Jair Renan após ela ser citada em depoimentos de empresários. Alguns alegam que Ana Cristina era quem mantinha contatos com possíveis patrocinadores da empresa do filha. Agora, a entidade tenta saber se também ajudou nas ligações com integrantes do governo federal.