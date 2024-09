Ex de ‘BBB’, personal e apresentadora: Record anuncia primeiros participantes de ‘A Fazenda 16’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2024 - 15:42 Para compartilhar:

Na tarde deste domingo, 15, a Record TV anunciou os primeiros participantes de ‘A Fazenda 16’, que estreia na programação da emissora na segunda-feira, 16, às 22h30.

O primeiro nome divulgado foi da professora e influenciadora Camila Moura, que ficou famosa após pedir o divórcio do capoeirista Lucas Buda enquanto ele ainda estava confinado no ‘BBB 24’, após flertes com Giovanna Pitel, outra participante do programa da Globo. Os dois estavam juntos há 15 anos.

Com a repercussão da traição na mídia, Camila ganhou quase 3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

O segundo participante confirmado é o personal trainer Gilson de Oliveira, ex-affair de Gracyanne Barbosa. Ele ficou conhecido depois que o relacionamento entre os dois veio à tona, o que culminou na separação da musa fitness e do cantor Belo.

Já a terceira peoa anunciada é a jornalista, apresentadora e ex-jurada Flor Fernandez. A loira participou de várias atrações do SBT desde a década de 1980.