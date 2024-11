Ex de autor de atentado contra STF incendiou casa de propósito, diz polícia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2024 - 15:57 Para compartilhar:

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu na quarta-feira, 27, que Daiane Dias, de 41 anos, incendiou de propósito a casa onde morava, em Rio do Sul (SC). Ela é ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, autor do atentado a bombas contra o STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o “Uol”, a corporação reuniu provas de que Diana ateou fogo no imóvel na tentativa de cometer suicídio. O site IstoÉ entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a conclusão do caso, mas não houve resposta até o momento.

Após provocar o incêndio, ela permaneceu dentro da casa e foi resgatada por vizinhos. Ela ainda encontra-se internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Tereza Ramos, devido às queimaduras pelo seu corpo. Não há previsão de alta.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil descobriu que ela foi a um estabelecimento comercial e comprou um produto inflamável e, em seguida, ateou fogo na casa. O caso ocorreu no dia 17 de novembro, quatro dias depois que Francisco morreu ao provocar explosões em frente ao STF.