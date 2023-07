Ex de Andressa Urach a detona por levar filho em boate adulta: ‘Não deveria estar vivendo em sociedade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2023 - 12:30 Compartilhe

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, com quem tem um filho, Leon, de 1 ano e 6 meses, ficou revoltado ao saber que a modelo levou o primogênito Arthur, de 17 anos, para a boate de entretenimento adulto onde ela trabalha. No Instagram, ele criticou a postura da influenciadora, pontuando-a como uma “vergonha”.

No story da rede social, neste sábado, 8, Thiago escreveu: “Eutímica do ponto de vista psiquiátrico? O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro pra olhar a mãe se esfregando em outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão à sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade”.

Ainda, observou o copo na mão da ex e criticou. “Paciente psiquiátrico bebendo. E ainda quer criar (entregar para estranhos) um bebê”, declarou, referindo-se à briga pela guarda de Leon, que está sob responsabilidade do pai atualmente.

De volta ao entretenimento adulto, Andressa Urach recebeu uma visita inusitada no trabalho na noite de sexta-feira, 7. Na boate Gruta Azul Club, em Porto Alegre (RS), a ex-Miss Bumbum posou com seu primogênito, Arthur Urach.

Com apenas 17 anos, o DJ sorriu ao lado da mãe para um story publicado no Instagram. “Olha quem veio se divertir”, escreveu ela.

Arthur, por sua vez, republicou a imagem e debochou: “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora.”

