Ex de Ana Hickmann, Alexandre Correa será investigado pela Justiça por falsificação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2023 - 20:26

A Justiça de São Paulo decidiu, nesta sexta-feira, 15, investigar Alexandre Correa por crimes de falsificação e uso de documento falso. As investigações vão fazer parte do inquérito aberto na delegacia de Itu, Interior do estado, no último dia 29 de novembro contra o ex-marido de Ana Hickmann. As informações são do site Notícias da TV, em publicação nesta sexta-feira, 15.

De acordo com o site, a juíza Andrea Ribeiro Borges, da 1ª Criminal e de Violência contra a Mulher de Itu, negou o pedido do empresário para que o inquérito fosse extinto e determinou a realização de exames grafotécnicos, dando mais 60 dias para a investigação policial.

Em seu primeiro pronunciamento sobre o caso de violência doméstica que sofreu, concedida para o Domingo Espetacular, da Record TV, no último dia 26 de novembro, Ana Hickmann revelou a existência de uma grande investigação em andamento. Segundo ela, estariam sendo apurados crimes crimes de fraude, desvio e falsidade ideológica, supostamente cometidos por seu ex-marido.

Em notícia-crime ao Ministério Público, Hickmann acusa o empresário de ter realizado desvios, desde 2018, que somam cerca de R$ 25 milhões. As transações teriam acontecido por meio “de empréstimos pessoais e empresariais, contratações de capital de giro e cheque especial etc., em diversas oportunidades mediante comprometimento de seu patrimônio, sem o conhecimento ou anuência” a apresentadora.

O documento apresentado ao MP levanta a suspeita de que Alexandre teria falsificado a assinatura da então esposa em cheques e contratos de empréstimos, levando as empresas do agora ex-casal a acumular dívidas de até R$ 40 milhões. Todo esse material ainda deverá ser submetido à perícia técnica.

Ana Hickmann e Alexandre Correa foram casados por 25 anos. Eles são pais de Alezinho, de 9 anos de idade.

