Ex de Ana Hickmann, Alexandre Correa faz vaquinha virtual e implora: ‘Qualquer valor, 50 centavos’

Ex-marido Ana Hickmann, Alexandre Correa anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 11, que deu início a uma vaquinha virtual para arcar com despesas processuais e garantir o seu próprio sustento. O empresário está em meio a uma batalha judicial com a apresentadora após a separação do casal, em novembro do ano passado, sob acusação de agressão física.

Os dois mantinham empresas em nome de ambos, mas Alexandre perdeu acesso ao controle e aos lucros desde que ela solicitou medida protetiva contra o ex-marido, o que o impede de se aproximar da ex, que segue administrando os empreendimentos.

No Feed de seu novo perfil no Instagram, Alexandre publicou um vídeo com o endereço virtual pedindo ajuda financeira.

“Passando pra agradecer todos pela ajuda na vaquinha, tem ajudado demais, literalmente salvado a minha pele, principalmente com algumas pequenas despesas processuais”, iniciou ele.

“Como todos sabem, e os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastado das empresas por conta de uma medida protetiva que, covardemente, Ana Hickmann adotou. Com isso, não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta, nada”, continuou ele em seu desabafo, acrescentando que não concorda com a decisão.

“Me foi subtraído tudo aquilo que eu tinha de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça e que tudo isso vai se reverter”, disse, implorando por ajuda dos seguidores com qualquer quantia.

“Sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha, qualquer ordem de valor, 50 centavos ou qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado. Muito obrigado a todos”, finalizou.

Relembre o caso

No dia 11 de novembro de 2023, a apresentadora Ana Hickmann denunciou o então marido, Alexandre Correa, por violência doméstica, após uma briga do casal em casa, na cidade de Itu, no interior de São Paulo, onde o caso foi registrado.

Passados alguns dias, ela deu entrada a um pedido de medida protetiva de urgência contra Alexandre, o que o impede de trabalhar nas empresas que os dois mantinham juntos. O pedido de divórcio aconteceu pouco depois, encerrando o casamento de 25 anos.

