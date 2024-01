Ex de Amado Batista expõe término conturbado com cantor 49 anos mais velho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/01/2024 - 1:47 Para compartilhar:

Layza Bittencourt Felizardo abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento com Amado Batista, de 72 anos. A jovem, que hoje tem 23 anos, começou a se relacionar com o cantor quando tinha 17 e chegou a morar com ele.

À colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, Layza revelou que colocou um ponto final no romance após descobrir diversas traições: “Cansei de olhar o celular dele conversando com várias meninas de estados diferentes. E isso quando elas não vinham até minhas redes sociais falar que eu era corna e coisas maldosas.”

No entanto, quando questionado acerca da suposta infidelidade, Amado negava: “Ele dizia que eu era única, que quem estava com ele e na casa dele, como mulher, era eu e não elas, que elas tinham inveja”, detalhou Layza, que disse ter desenvolvido ansiedade graças à situação.

“Eram angustiantes as nossas discussões […] Tinha época em que eu só chorava e tentava sair, mas era muito difícil porque eu tinha uma dependência emocional enorme. E acredito que até hoje tenha! Ele via como eu ficava, me pedia desculpas por tudo e dizia que não iria se repetir. Dizia que me amava e que eu tinha que confiar mais nele”, narrou a estudante.

Ajuda financeira

Com o rompimento, Amado prometeu ajudar financeiramente a jovem, que desejava abrir seu próprio negócio.

“À princípio, ele me daria esse dinheiro para que eu fizesse algo para mim […] E depois veio com desculpas falando que não poderia me dar mais esse dinheiro em juízo e que teria que ser parcelado como pensão”, contou ela, que disse ter recebido R$ 10 mil do artista em janeiro.

Ainda segundo Layza, o cantor teria prometido que providenciaria moradia para que ela deixasse sua casa, o que não aconteceu. Apesar disso, ela destacou que não deseja levar o caso à Justiça desde que ele “cumpra com suas obrigações de homem”. A estudante ainda afirmou que “o ama como ser humano, mas não como homem”.

