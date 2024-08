Ex da atriz Carla Diaz, Felipe Becari é flagrado em clima de intimidade com morena em Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2024 - 20:06 Para compartilhar:

Após idas e vindas, o romance entre Carla Diaz e Felipe Becari parece ter ficado no passado. O deputado federal teria sido visto ao lado de uma morena misteriosa em clima de intimidade durante uma festa em Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024. É o que afirma o colunista Leo Dias, em publicação nesta sexta-feira, 2.

Segundo a coluna, que registrou cliques do suposto affair, Becari estaria curtindo um encontro na Casa Brasil, sede dos brasileiros durante a Olimpíada.

Ainda de acordo com a publicação, a tal morena desconhecida não foi a única investida do parlamentar. Ele tentou flertar com outra moça durante o evento, mas acabou desencorajado por ela, que o considerou de baixa estatura.

O deputado federal pelo partido União de São Paulo e a atriz Carla Diaz tiveram um relacionamento um tanto conturbado, com idas e vindas. Em fevereiro deste ano, o casal terminou pela terceira vez.

A atriz e o político começaram a namorar no fim de 2021 e ficaram noivos um ano depois. Em junho de 2023, eles surpreenderam fãs ao anunciarem o fim do relacionamento.

O casal chegou a reatar em setembro, mas a tentativa não durou um mês.

Já no final de 2023 eles voltaram, mas o romance durou somente fevereiro de 2024.