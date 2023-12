Ex-cunhada de Neymar detalha forte esquema de segurança após assalto na casa da família de Bruna Biancardi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/12/2023 - 15:44 Para compartilhar:

Bianca Biancardi, irmã da ex-namorada de Neymar Jr. e mãe da filha do jogador, Bruna Biancardi, utilizou seu perfil nas redes sociais para detalhar o forte esquema de segurança na casa da família após o assalto sofrido por eles na residência em Alphaville, na Grande São Paulo.

“Agora nós temos seguranças fixos não só em casa, mas também com a gente em todo o canto. Até mesmo para uma ida rápida ao mercado a gente vai acompanhada”, iniciou Bianca.

“Além disso, colocamos alarmes em todas as portas e janelas da casa, sensor de movimento, câmeras por todos os cantos e gerador. A gente tinha câmera, mas não tinha luz do dia”, continuou.

“Fora que agora temos vários cuidados com quem trabalha aqui, com quem a gente convive e fala com as pessoas”, explicou.

“A gente posta pouca coisa que a gente faz no dia a dia, justamente porque deu e dá medo mesmo. Mas outra coisa também é não mostrar o que a gente tem… Nós não temos mais nada de valor, porém, vamos tomar mais cuidado. Tipo: Ganhou uma joia de alguém? Não posta. Comprou uma bolsa? Não posta, pois tem gente ruim de olho”, concluiu.

