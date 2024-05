Ex-Cruzeiro, Pezzolano pede desculpas após provocar torcida do Valladolid em festa do acesso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

O técnico uruguaio Paulo Pezzolano teve uma temporada complicada. Depois de trocar o Cruzeiro pela Espanha, por muitas rodadas teve de enfrentar o descontentamento da torcida do Real Valladolid, que por vezes pediu, em coro, sua saída do clube após o rebaixamento. Após volta por cima e acesso à elite do Campeonato Espanhol, ele quis puxar coro de “fora Pezzolano” para desabar contra as críticas na festa de celebração da promoção e acabou mais uma vez causando discórdia. Nesta sexta-feira, teve de pedir desculpas.

Com virada sobre o Villarreal B, o Valladolid buscou o acesso na Segunda Divisão da Espanha e na festa pelo acesso, na segunda-feira, Pezzolano acabou desabafando em momento impróprio. Em dia de celebração, com desfile em carro aberto pelas ruas da cidade, ele puxou o coro utilizado pela torcida para cobrar sua demissão nos jogos.

Ele trocou o Cruzeiro, então administrado pelo Fenômeno Ronaldo, pelo Valladolid, também dirigido pelo brasileiro, com a missão de salvá-lo da queda. Não conseguiu, mas foi mantido e obteve o acesso agora. Quer, inclusive, renovar, e dirigir a equipe na Série A.

“Se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas, somos seres humanos e nos equivocamos. Me dá pena não poder estar desfrutando de algo que conseguimos juntos com toda a cidade. Voltamos à Primeira Divisão”, afirmou, em coletiva nesta sexta-feira, para explicar que continuou sendo destratado e apenas reagiu.

O Valladolid assumiu a ponta da Segunda Divisão após empate do Leganés com o Racing de Ferrol, por 2 a 2, aliado com a sua vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal e, neste domingo, na última rodada, buscará o título em visita ao Tenerife. A equipe de Pezzolano soma 72 pontos, diante de 71 do Leganés, que recebe o Elche.