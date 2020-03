Ex-Cruzeiro, goleiro Rafael é anunciado como reforço do Atlético-MG

Na semana do clássico contra o Cruzeiro pelo Campeonato Estadual, o Atlético Mineiro anunciou, nesta terça-feira, a contratação de um jogador que recentemente rompeu o seu vínculo com o clube rival: o goleiro Rafael, de 30 anos, que assinou acordo válido até o final de 2023 com a equipe alvinegra.

A confirmação da contratação foi realizada pelo presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, em seu perfil no Twitter. “Agora ele é do Galo! Rafael será nosso goleiro por três temporadas. Seja bem-vindo!”, escreveu o dirigente, que já havia utilizado o seu perfil na rede social para confirmar as chegadas do atacante Diego Tardelli e do técnico Jorge Sampaoli.

Rafael, de 30 anos, estava livre no mercado após conseguir a rescisão do seu contrato com o Cruzeiro. Ele chega ao clube para brigar pela titularidade com Michael, que disputou a maior parte dos jogos do time em 2020, e Victor, ídolo histórico da equipe, mas é visto como favorito para ficar com a função. E também repõe a perda de Cleiton, vendido ao Red Bull Bragantino após disputar o Torneio Pré-Olímpico pela seleção brasileira sub-23.

No Cruzeiro desde 2002, Rafael foi promovido ao time profissional em 2008, sendo o reserva imediato de Fábio. Nesse período, disputou 112 jogos. Agora, então, trocou de time em Belo Horizonte.

“Queria agradecer a todos. Estou muito feliz de poder estar assinando o contrato, de fazer parte dessa família. Queria agradecer a todos pelos recados, pelo carinho, pela torcida, e quero dizer um recado para a massa atleticana: Aqui é Galo!”, declarou Rafael, de 30 anos.

Antes de Rafael, o Atlético havia fechado a chegada de sete reforços para a temporada 2020, na qual já foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além de ter demitido o técnico venezuelano Rafael Dudamel. Foram eles: o lateral-direito Mailton, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan, os meia-atacantes Dylan Borrero e Hyoran e os atacantes Diego Tardelli e Savarino.