Ex-Cruzeiro é preso suspeito de agredir mulher em Alagoas

Zé Carlos, o atacante com passagens por Cruzeiro, CRB e Criciúma, foi preso neste domingo acusado de agredir uma mulher em Maceió, capital de Alagoas. As agressões físicas foram cometidas dentro do veículo do jogador.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Vinícius Ferrari, a vítima teria pulado do automóvel para escapar das agressões. Ainda segundo ele, Zé Carlos nega as acusações da mulher com quem se relacionava.

– A versão da vítima é de que tinha sido agredida dentro do carro dele, primeiramente no Pontal. Ele foi pra lá e tiveram a discussão dentro do carro. E depois, num segundo momento, já na parte alta da cidade, ela também foi agredida. Depois, quando já estava indo embora, se dirigindo para residência, ela se jogou do carro. A vítima chegou a pular do carro em movimento e foi vista por uma viatura da Polícia Militar, que prendeu o autor das agressões e o trouxe para a Central de Flagrantes – disse o delegado.

– Um caso de violência doméstica ocorrido na manhã de hoje, em que o autor tinha um caso extraconjugal com uma pessoa. Essa relação dura aproximadamente seis anos. O autuado nega as agressões, diz que não houve agressão – completou.

Zé Carlos, de 38 anos, possui ficha na polícia. Em caso semelhante, o ex-Cruzeiro também foi acusado de agredir uma mulher em um bar de Maceió.

Na tarde deste domingo, o atacante foi ouvido em audiência de custódia e terá que pagar cerca de R$ 30 mil de fiança para deixar a delegacia.

– Ficou arbitrado a fiança dele em 30 salários mínimos, pouco mais de R$ 30 mil reais. Assim que ele recolher (pagar), vai ser solto. Assim que for informado o pagamento, o juiz expede o alvará – concluiu Vinícius Ferrari.

