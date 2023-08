Ex critica exposições de Andressa Urach na web: ‘Devia estar internada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 15:13 Compartilhe

Ex-marido de Andressa Urach, Thiago Lopes não poupou críticas à modelo pelas recentes exposição sobre a sua vida na prostituição.

Nesta terça-feira (22), o empresário demonstrou indignação após entrevista online em que ela fala sobre o filho que eles têm juntos, o pequeno Leon, de apenas 1 ano e 7 meses.

Thiago usou os Stories de seu Instagram para compartilhar um trecho do bate-papo e comentar as declarações da ex.

“Uma mãe que não sabe nem a idade que o filho tem. Leon está prestes a completar um ano e sete meses. Essa mulher que não ouse destruir a mente do meu filho. Essa pessoa não sabe discernir o certo do errado. Não tem limites diante da sociedade. Deveria estar internada”, disparou ele.

“Ainda bem que Leon tem um pai protetor que sabe muito bem impor limites a quem não tem”, completou o empresário.

O casamento de Andressa Urach e Thiago Lopes chegou ao fim em fevereiro deste ano, em meio a polêmicas e troca de acusações. Os dois disputaram a guarda da criança e a Justiça decidiu em favor do pai.

Urach, então, retomou a antiga atividade de garota de programa, além de ter intensificado sua carreira de modelo em plataforma de conteúdo adulto. Para a produção do material, ela tem contado com a ajuda do filho mais velho, Arthur, de 18 anos, que grava os vídeos eróticos.

