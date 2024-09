Ex-craque da seleção da Alemanha confirma namoro com amiga de filho, que morreu em acidente em 2021

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 9:55 Para compartilhar:

Michael Ballack, ex-jogador da seleção da Alemanha, e que defendeu também o Bayern de Munique e o Chelsea em sua carreira, confirmou, de forma discreta, o relacionamento com a modelo Sophia Schneiderhan nas redes sociais.

Ballack, que completou 48 anos nesta quinta, 26 de setembro, apareceu em foto de casal no Instagram, em um post feito pela garota, de 23 anos.

O namoro do ex-jogador com Sophia chamou atenção na imprensa internacional por conta do vínculo da jovem com o filho do astro. Segundo veículos estrangeiros, Sophia era amiga de Emilio, filho de Ballack, que morreu aos 18 anos em um acidente de quadriciclo em 2021.

O garoto era o filho do meio do ex-atleta, que também é pai de Jordi, de 19 anos, e Louis, de 23, todos frutos de relação com a ex-esposa, Simone Lambe.

Por conta disso e do momento de luto, Ballack e Sophia nunca confirmaram a relação desde os primeiros boatos, que surgiram inicialmente em 2022. Na época, eles chegaram até a negar o envolvimento romântico. Relatos de conhecidos apontam que eles se aproximaram em meio à dor da perda precoce de Emilio.