Ex-corregedor-geral tributário da Fazenda é denunciado por lavagem

Promotores do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos denunciaram o ex-corregedor-geral da Fiscalização Tributária da Secretaria da Fazenda de São Paulo Marcus Vinícius Vannucchi por lavagem de dinheiro.

Vannucchi está preso desde o dia 6 por cobrar propina de fiscais investigados. Na casa de sua ex-mulher, foram encontrados em um móvel US$ 180 mil. A Promotoria sustenta que Vannucchi se separou da mulher para dissimular bens. Em depoimento, ele afirmou que sofre de uma síncope e, por isso, não se lembrou de informar os promotores e policiais sobre o compartimento secreto. A defesa de Vannucchi não foi localizada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.