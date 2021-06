Ex-Coritiba, Nathan completa dois meses nos Estados Unidos, e valoriza sequência de jogos Jogador brasileiro que atuou no Coritiba está emprestado ao San Antonio FC, do Estados Unidos, há dois meses

No último dia 01 de junho, o atacante Nathan completou dois meses nos Estados Unidos como jogador do San Antonio FC. O atleta que, nesta quarta-feira, completou 22 anos foi emprestado pelo Coritiba para a equipe norte-americana.

Veja a tabela da Eurocopa

Em sua primeira experiência internacional, Nathan já conquistou o seu espaço e teve ótimo começo. Das seis partidas do San Antonio na USL Championship, o jovem atacante esteve em campo em cinco oportunidades. O único jogo que ele ficou ausente foi cumprindo suspensão. Além da sequência de partidas, Nathan se orgulha também da invencibilidade. São duas vitórias e três empates na USL.

– Acredito que todo jogador precisa de uma sequência para demonstrar o seu futebol. Estou tendo essa sequência e crescendo de produção a cada jogo. O fato de não ter sido derrotado também ajuda bastante. Isso demonstra que estou no caminho certo, pois trabalho muito para atingir bons resultados com a minha equipe – ressaltou o atacante.

O San Antonio ocupa o quarto lugar da sua chave e está distante quatro pontos do Rio Grande Valley, líder do grupo. Nathan crê que ele e os seus companheiros podem terminar a primeira fase da USL na ponta da tabela.

– Nosso planejamento é jogo a jogo. São sete equipes na chave, então toda a partida é um confronto direto. Demonstramos nesta largada que podemos sim alcançar essa liderança e vamos em busca deste objetivo – destacou o camisa 7 da equipe.

Com dois meses em solo norte-americano, Nathan valorizou a oportunidade de atuar no país.

– Esses primeiros dois meses tem sido de um grande crescimento pessoal em todos os sentidos. Tanto cultural, como na adaptação com a língua e com a alimentação. Cheguei disposto a ouvir e aprender com todos aqui. Estou feliz com essa oportunidade em minha carreira – finalizou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também