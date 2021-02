Ex-Corinthians, volante Ralf não renova contrato com o Avaí e procura novo clube

O volante Ralf já não faz mais parte do elenco do Avaí para a temporada de 2021. Aos 36 anos, o ex-jogador do Corinthians tinha vínculo com os catarinenses até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ele não foi renovado.

No Avaí foram 35 jogos entre Campeonato Catarinense e Série B. Ele chegou ao clube de Florianópolis após ser dispensado pelo técnico Tiago Nunes no Corinthians. No time paulista acumulou 437 jogos na carreira com 10 gols e oito títulos.

Outro que deixou o Avaí foi o volante Pedro Castro, que estava no clube desde 2017. No início de 2018, teve uma rápida passagem pelo Sport, mas retornou depois de realizar apenas cinco jogos. Com um acesso à elite do Brasileirão – em 2018 -, disputou mais de 150 partidas pelo time catarinense e marcou 11 gols.

Já Getúlio, de 23 anos, teve seu contrato renovado até dezembro de 2021. Ele foi o vice-artilheiro do Avaí na última Série B, com cinco gols. Revelado pelo Tombense-MG, o atacante está em sua segunda passagem pelo Avaí. A primeira foi de 2015 a 2019. Depois, defendeu o Paços de Ferreira, de Portugal, e retornou durante a segunda divisão nacional de 2020.

O Avaí já se reapresentou de olho na temporada de 2021, mas não fechou com nenhum reforço. Por ora, o clube catarinense renovou com o goleiro Gledson, o zagueiro Betão, o meia Renato e Getúlio. Do time sub-23, aproveitará sete nomes: Thiaguinho, Wesley, Igor, João Vitor, Felipe Camargo, Matheus Lucas e Arthur Chaves. O volante Matheus Barboza, por outro lado, foi negociado com o Cruzeiro.

O Avaí se prepara para o Campeonato Catarinense. A estreia será contra o Juventus, de Jaraguá do Sul (SC), no próximo dia 24, às 20h30.

Veja também