Ex-Corinthians, Lucca marca no fim e Novorizontino arranca empate com Amazonas na Série B

O Novorizontino arrancou um empate por 1 a 1 com o Amazonas no apagar das luzes, em duelo realizado nesta terça-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 11ª rodada da Série B. Ênio abriu o placar, mas Lucca, ex-Corinthians e Ponte Preta, decretou a igualdade.

Com o resultado, o Novorizontino subiu para o décimo lugar, com 15 pontos, mas já soma dois jogos sem vitória na Série B. O Amazonas, por sua vez, ficou com 12 e perdeu grande chance de dar uma respirada na luta contra o rebaixamento. O time está na 15ª posição.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Faltou inspiração para os times, que abusaram dos arremates de fora da área. Bem defensivamente, o Amazonas foi mais agressivo e teve, aos 26, uma chance com Jô, após boa jogada de Matheus Serafim. O ex-atacante do Corinthians foi travado na hora da finalização.

Sem conseguir encontrar espaços para ameaçar, o Novorizontino foi presa fácil. O time paulista assustou apenas em chute de Fabrício Daniel, que Marcão pegou em dois tempos. Aos 34, o Amazonas abriu o placar. Em bela jogada de contra-ataque, Jô inverteu para Ênio. O atacante apareceu completamente livre e tocou na saída de Jordi para fazer 1 a 0.

O segundo tempo foi ainda menos empolgante. Com a mesma dificuldade da primeira etapa, o Novorizontino precisou usou da cobrança de falta para chegar ao gol adversário. Na cobrança de falta de Fabrício Daniel, Marcão salvou.

Nos minutos finais, o técnico Eduardo Baptista colocou o time para o ataque, tirando um homem de defesa, mas encontrou um Amazonas completamente fechado. Mesmo assim, lutou até o fim e conseguiu buscar o empate no apagar das luzes.

Aos 51 minutos, após cobrança de escanteio, Lucca apareceu livre de marcação para fazer 1 a 1. O gol no final do duelo impediu que o Amazonas buscasse uma reação no final.

Na próxima rodada, o Novorizontino visita o Sport na segunda-feira, às 19h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Na terça, às 21h30, o Amazonas recebe o Coritiba, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 AMAZONAS

NOVORIZONTINO – Jordi; Rafael Donato, Renato e Reverson; Rodrigo Soares (Léo Tocantins), Willian Farias (Eduardo), Marlon e Enzo Rocha (Rodolfo); Paulo Vitor, Neto Pessoa (Lucca) e Fabrício Daniel (Danilo Barcelos). Técnico: Eduardo Baptista.

AMAZONAS – Marcão; Ezequiel, Alvariño, Miranda e Fabiano; Jorge Jiménez, Barros (Pará) e Rafael Tavares (Diego Torres); Ênio, Jô (Thiago Spice) e Matheus Serafim (William Barbio). Técnico: Rafael Lacerta.

GOLS – Ênio, aos 34 minutos do primeiro tempo. Lucca, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucca, Fabrício Daniel e Willian Farias (Novorizontino); Diego Torres, Ezequiel, Fabiano e Rafael Tavares (Amazonas).

ÁRBITRO – Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA – R$ 18.850,00.

PÚBLICO – 1.160 pagantes,

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).