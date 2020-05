Ex-Corinthians faz homenagem após marcar na Coreia do Sul: ‘Força, Brasil!’

O Campeonato Sul-Coreano de Futebol foi retomado na sexta e neste sábado já teve um atacante brasileiro fazendo gols: Júnior Negão, ex-Corinthians e Atlético-MG. Ele marcou dois na goleada do Ulsan Hyundai sobre o Sangju Sangmu por 4 a 0 e mandou uma mensagem ao país natal.

Após fazer um dos gols, Júnior levantou a camisa do Ulsan Hyundai e mostrou outra, por baixo, com uma mensagem: “Força, Brasil #StaySafe” (“fique seguro”, em inglês), em referência à pandemia do novo coronavírus.

“As coisas estão bem complicadas. Preciso confessar que estou muito preocupado. Tenho familiares que trabalham na área da saúde e que foram infectados. Amigos meus também pegaram a covid-19. Inclusive, já perdi amigo por conta disso”, declarou Junior sobre o gesto ao site globoesporte.com. O atacante nasceu na Bahia, mas cresceu em Manaus, uma das cidades mais atingidas pelo coronavírus no Brasil.

A Coreia do Sul retomou o torneio de futebol paralisado após realizar 1.100 testes em todos os jogadores e membros de comissões técnicas das duas principais divisões do país, e nenhum dar resultado positivo. Foi a primeira liga do mundo a voltar a ter jogos nesta pandemia.