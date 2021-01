Ex-Corinthians, Boselli é anunciado como reforço pelo Cerro Porteño

O Cerro Porteño anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante argentino Mauro Boselli, ex-Corinthians. O atleta assinou acordo de um ano e chega ao nono clube na carreira.

A equipe paraguaia já está classificada para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, competição que começará em março. Com 35 anos, Boselli já foi campeão do torneio continental em 2009 pelo Estudiantes. Além do clube argentino e do Corinthians, Boselli já atuou por Boca Juniors, Málaga, Wigan, Genoa, Palermo e León.

O vínculo do atacante com a equipe corintiana se encerrou em dezembro de 2020, porém seu último jogo foi contra o América-MG, pela Copa do Brasil, em 28 de outubro, quando sua equipe perdeu por 1 a 0. Por lá, o jogador conquistou o Campeonato Paulista de 2019 e marcou 17 gols em 72 partidas.

As principais missões de Boselli com a camisa do Cerro Porteño serão conquistar o Campeonato Paraguaio e fazer uma boa campanha na Libertadores.

