Ex-companheiros de Independiente, Benítez e Rigoni já ‘se arriscaram’ juntos na música! Veja o vídeo A dupla argentina, que pode se reencontrar no São Paulo, protagonizou vídeo cantando a música 'Volverte a ver', do grupo Marama, em 2016, quando defendiam o Independiente

O São Paulo está perto de contratar o argentino Emiliano Rigoni. O negócio depende apenas de pequenos detalhes e está na típica situação de ‘só falta assinar’. Com isso, uma dupla de argentinos pode voltar a se encontrar, dessa vez no Tricolor: Martín Benítez e Rigoni podem voltar a jogar juntos.

Atualmente jogando no São Paulo, o Benítez foi colega de equipe de Rigoni no Independiente, da Argentina. Em 2017, ambos fizeram parte do elenco que se sagrou campeão da Copa Sul-Americana. Benítez esteve presente no título, embora seu companheiro tenha ido embora poucos meses antes, em agosto.

Pedido pessoal de Hernán Crespo, com o aval do coordenador de futebol Muricy Ramalho, Rigoni pode chegar para somar ao ataque e ao setor de criação do Tricolor.

Sua vinda ainda não é certa, mas o que dá para prever é que, caso venha, terá um grande companheiro a sua espera e não deve faltar entrosamento e nem música para a dupla argentina do São Paulo.

