Ex-companheiro de Chelsea, Ramires, do Palmeiras, elogia Kalou: ‘Jogador que preocupa a defesa adversária’ Meia, atualmente no clube paulista, afirma, em entrevista ao LANCE!, que torcerá pelo sucesso do marfinense, amigo nos tempos de Inglaterra, no Botafogo



Salomon Kalou viverá uma aventura inédita em sua carreira ao atuar no Brasil, mas sabe que reencontrará ex-companheiros vestindo a camisa do Botafogo. Este é o caso de Ramires, atualmente no Palmeiras. Os dois atuaram juntos no Chelsea, da Inglaterra, entre 2010 a 2012.

O brasileiro, em entrevista exclusiva ao LANCE!, relembrou alguns momentos com o novo reforço do Glorioso. O meio-campista afirmou que eles não se falam há certo tempo, mas que será positivo reencontrá-lo em solos tupiniquins. Além disso, elogiou a qualidade do marfinense.

– Kalou foi um grande companheiro que eu tive no Chelsea. A gente se dava muito bem. Ele sempre foi um jogador perigoso, daqueles que preocupa a defesa adversária. Faz bastante tempo que não nos falamos, então vai ser bem legal poder revê-lo durante o Campeonato Brasileiro – admitiu.

Acostumado a conviver com Kalou como um companheiro no início do década, Ramires vai reencontrar o atacante pelo menos duas vezes por temporada, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O meio-campista comentou sobre a questão da adaptação para um novo país.

– Todo jogador que chega no Brasil precisa de um período de adaptação, isso é normal, ainda mais quando se é estrangeiro, que também entra a parte extra-campo. É dar tempo ao tempo e ver como vai ser a evolução. Tomara que as coisas possam dar certo para ele. Vou estar na torcida pela grande amizade que criamos – ressaltou.

Pelo clube londrino, Ramires e Kalou atuaram juntos em 50 partidas, com 27 vitórias, 14 empates e nove derrotas – incluindo a reta final da Liga dos Campeões da temporada 2011/12, vencida pelos Blues. Nestas partidas, o marfinense balançou a rede em nove oportunidades, enquanto que o brasileiro marcou cinco gols.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também