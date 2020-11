Ex-companheiro, Cicinho aprova chegada de Rogério Ceni ao Flamengo: ‘Tem tudo para dar certo’ Ex-lateral deu aval e citou currículo vitorioso de treinador

Rogério Ceni foi apresentado nesta terça-feira como novo treinador do Flamengo após deixar o comando do Fortaleza. A contratação do ex-jogador foi bastante elogiada pela crítica, inclusive por seu ex-companheiro Cicinho, que deu o aval para o amigo.

– Uma ótima para o Flamengo. O Rogério é grande, surgindo desta forma, em um excelente trabalho no Fortaleza. Sem dúvidas que ele vai dar muita alegria para os torcedores do Flamengo. Tem tudo para dar certo, vai levar o Flamengo a conquistar títulos – afirmou durante o “Arena SBT”.

Campeão da Libertadores e do Mundial ao lado do goleiro-artilheiro, Cicinho citou o currículo de Ceni para a importância do processo que o Flamengo vive.

– Nada como um jogador que já venceu a Libertadores, já venceu o Mundial para ajudar neste processo de construção. Volto a repetir, o Ceni vai ajudar o Flamengo a conquistar títulos – finalizou.

