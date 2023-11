Ex-comentarista, Pedrinho é eleito o novo presidente do Vasco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2023 - 22:41 Para compartilhar:

Ex-jogador e ex-comentarista dos canais Globo, Pedrinho foi eleito presidente do Vasco na noite deste sábado. O ex-atleta de 46 anos superou o advogado Leven Siano por 2.873 a 1.720 votos e vai comandar o clube carioca entre 2024 e 2026, substituindo Jorge Salgado, atual presidente.

O pleito foi marcado por confusões na sede social do Vasco ao longo do dia. A votação também aconteceu de forma online, com os sócios podendo votar por meio de um link. Esse foi um dos primeiros tópicos de discussão do dia. A chapa “Sempre Vasco”, de Pedrinho, contestou que só o e-mail foi enviado, e não o SMS, que também deveria ser disparado aos sócios. Isso atrasou o início da votação.

Do outro lado, a chapa “Somamos”, de Siano, pediu impugnação da mesa diretora da Assembleia Geral, alegando conflito de interesses por ter membros que seriam candidatos a conselheiros na chapa adversária. Em seguida, a votação de fato começou. O pedido foi, depois, indeferido.

Ao todo, 6.210 sócios estavam aptos para votar neste sábado. Até 13h, foram registrados 3.353 votos. Na parcial das 16h, eram contabilizados 4.524 votantes. Pouco tempo depois, o presidente do Vasco, chegou ao local de votação e foi xingado por apoiadores de Leven Siano.

Ele retrucou e fez um gesto de “banana” aos torcedores. Houve quem invadiu a sede depois de um desentendimento com seguranças do local. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas não houve transtorno maior. Por causa disso, porém, a votação presencial ficou interrompida por 10 minutos.

Pedrinho tem longa história no Vasco, seu time do coração. Ele entrou no clube com apenas seis anos de idade. Jogou na equipe do futsal e, depois, se tornou profissional do futebol. Foi pelo time carioca que obteve suas maiores conquistas na carreira de jogador. Foi campeão da Copa Libertadores em 1998, duas vezes campeão brasileiro, em 1997 e 2000. E também somou conquistas de nível estadual.

Pedrinho deixou os gramados em 2013 e chegou a tentar carreira de técnico, sem sucesso. Entre 2019 e 2023, se destacou como comentarista do Grupo Globo. Deixou as funções neste ano para se candidatar à presidente do Vasco.

CREFISA TEM INTERESSE EM SÃO JANUÁRIO

Patrocinadora master do Palmeiras, a Crefisa demonstrou interesse em uma parceria com Vasco. Nesta semana, José Roberto Lamacchia, proprietário da marca e marido de Leila Pereira, afirmou, em vídeo publicado nas suas redes sociais, que tinha interesse em adquirir os naming rights do Estádio de São Januário, caso o ex-jogador Pedrinho fosse eleito presidente do clube neste ano. Pedrinho deixou sua função de comentarista da Globo para participar da eleição do clube de São Januário. Os valores não foram divulgados.

