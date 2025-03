Ex-cirurgião julgado na França se diz ‘disposto a admitir’ estupros contra pacientes

O cirurgião francês Joël Le Scouarnec, julgado por agredir sexualmente 299 pacientes, declarou, nesta segunda-feira (3), estar “preparado para reconhecer” alguns estupros.

+Prefeitura do Rio de Janeiro vai comprar casa que foi cenário de ‘Ainda estou aqui’

“Hoje me sinto preparado para reconhecer alguns estupros que quis esconder, negar, estou disposto a admiti-los, não minto mais”, disse o ex-cirurgião de 74 anos.

Nesta segunda, no tribunal de Vannes, no oeste da França, houve o comparecimento do diretor de investigação do caso, que falou sobre os arquivos nos quais o acusado documentava meticulosamente as agressões a suas vítimas, que tinham uma idade média de 11 anos.

Segundo o gendarme, embora, durante a investigação, Le Scouarnec tenha reconhecido parte dos crimes de estupro cometidos contra meninos (toques retais), ele admitiu apenas crimes de agressão sexual contra meninas.

Ao ser interrogado sobre os documentos nos quais contava que havia estuprado meninas, o acusado indicou que “era um exagero” de sua parte ou “uma fantasia”, disse o investigador.

Os textos estão em diários íntimos que os investigadores encontraram nos computadores de Le Scouarnec quando o prenderam em 2017, em virtude de uma denúncia por estupro de uma menina de seis anos.

Junto a esses arquivos havia 30 mil imagens e vídeos.

Além de uma grande quantidade de imagens de pedofilia, “pudemos encontrar nos HDs fotos e vídeos de todo tipo. Ele olhava imagens muito violentas, de enforcamentos, de decapitação de pessoas”, declarou o diretor da investigação, que também mencionou imagens “de atos de crueldade animal”.

Le Scouarnec enfrenta 111 acusações de estupro e 189 de agressão sexual entre 1989 e 2014, agravadas pelo fato de que abusou de sua posição de médico e de que as vítimas eram frequentemente menores de 15 anos (256 de 299).

O ex-cirurgião já está na prisão por uma condenação de 2020 por crimes similares contra quatro menores, entre elas sua vizinha e duas sobrinhas.