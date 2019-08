Ex-Chiquititas desabafa sobre relacionamento abusivo

View this post on Instagram

#meuexabusivo A foto é do céu pra lembrar que o mundo é mto grande e que essa pessoa MERDA q está do seu lado não é única. A parte mais difícil do relacionamento é se desvincular! Conseguir sair daquele poço q te jogaram, mas não é impossível, beleza? Quando eu terminei meu relacionamento abusivo tudo me deu medo: o cara, as pessoas, CONTAR pras pessoas, conhecer gente nova e voltar a me conhecer. Eu não senti mais amor próprio e voltar a ter forças foi muito difícil. Ele tirou minha autoestima, minha segurança, minha felicidade por mtos meses, minhas roupas mesmo quando eu não queria transar. E quando você é largada sozinha, sem tudo isso e cheia de traumas ter força e tornar isso um aprendizado é mérito totalmente SEU! #meuexabusivo espero que tenha aprendido pra não estar fazendo outras pessoas passarem por isso. Espero que vc amadureça pq lhe falta mto caráter. Espero que vc se exploda tb pq to com raiva só de lembrar do seu nome. E espero que você entenda o quão infeliz é isso q vc e muitos outros homens fazem. Que todas as mulheres que estejam passando ou q tenham passado tenham forças pra lutar contra isso! Vamos falar. Vamos nos unir. Precisamos lutar pra cada dia nossa luta crescer um pouco mais. Somos fortes! Saiu video sobre isso no canal da @dorafigueiredo que me recebeu de braços e peito abertos! Obrigada, amiga e parabéns por toda tua força! ❤️