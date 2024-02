Ex-Chiquitita Renata Del Bianco faz ensaio sensual grávida e rebate críticas: ‘O corpo é meu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2024 - 17:31 Para compartilhar:

A influenciadora Renata Del Bianco, 38 anos, que está em sua segunda gestação, divulgou seu novo ensaio fotográfico sensual, nesta terça-feira, 27. Conhecida por seu personagem infantil Vivi, uma órfã na primeira versão brasileira da novela “Chiquititas” (SBT, 1997), ela diz não se importar com as críticas.

Renata compartilhou o novo material na plataforma CloseFans. Segundo a produtora de conteúdo adulto, o objetivo das fotos é celebrar os corpos das mulheres grávidas.

“Sempre quis registrar todas as etapas da gestação e ter milhões de fotos para acompanhar as mudanças do meu corpo. Realizar esse ensaio foi libertador”, revelou ela em entrevista para o site da revista Quem.

“Quis mostrar que estar grávida não nos torna menos mulher, muito pelo contrário. Na minha primeira gravidez, eu me sentia cansada, desvalorizada, cobrada para estar bonita enquanto eu me sentia péssima. Zero acolhimento. Desta vez, estou livre, me amando e recebendo muito amor das pessoas que estão ao meu lado”, declarou.

Atualmente, a atriz tem na produção de material de conteúdo adulto uma importante fonte de renda para sustentar sua família.

A atriz, que já é mãe de Aurora, de 4 anos, avisou que não se preocupa com possíveis críticas que possam surgir.

“Ao longo da vida, aprendi que as críticas dizem muito mais sobre as pessoas que as fazem do que a mim. Sei que receberei críticas, principalmente de pessoas conservadoras que acreditam que a grávida é santa. Mas esquecem como os bebês são feitos, né? Santos não transam! O corpo é meu”, disparou ela.

Uma publicação compartilhada por Renata Del Bianco (@renatabdb)

