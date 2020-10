Ex-chiquitita relembra comentário racista de Silvio Santos: “Desnecessário”

+ Polícia aborda ambulância com sirene ligada e descobre 1,5 tonelada de maconha



View this post on Instagram

Já estou grandinha e provavelmente vcs estavam esperando uma posição minha sobre o assunto ( e não da minha mãe ). Gente quanto mimimi… na época eu nem entendi Oq tinha acontecido naquele momento, eu tinha apenas dez anos e não tinha a maldade do mundo no meu coração ainda. Não venham dizer que ele me deu oportunidade de estar ali pq não foi ele, se eu não tivesse estudado, feito vários e vários testes pra fazer a novela eu não estaria ali. Talvez ele nem sabia q eu estava na emissora dele antes desse episódio acontecer… então não falem oq não sabem e pior ainda é vcs falando coisas como se soubessem como uma emissora de televisão funciona. Tenham empatia com as pessoas igual vcs ficam postando no Facebook e Instagram várias lições de moral, PRATIQUEM! Tenho o maior respeito por ele e pela emissora na qual cresci e passei 3 anos da minha vida, na qual realizei meu sonho de ser atriz, na qual se estou onde estou hoje foi graças a pata e a emissora. Na época quem se pronunciou foi minha mãe, e se vcs rolarem meu feed Vão achar a publicação pois está lá ainda e não apagamos, mas agora quem se pronunciou foi eu Júlia Olliver. Gratidão pela emissora, pelos funcionários, por tudo, inclusive por ele. Inclusive me contratem de novo kkkkkkkk É isso, paz! Inclusive se estou onde estou hj é por causa “desse cabelo”. E não, não estou falando que não foi racismo, não estou a favor da atitude e ao menos das palavras, mas Deus fala sobre perdão, e hj não tenho nada a reclamar, somente agradecer a vida maravilhosa que eu tenho e que Ele(meu Deus) me proporcionou #maisamor #maisempatia #meuexpatrao #soufa #silviosantos #sbt #sso