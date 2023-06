Ex-Chelsea, Edouard Mendy é anunciado como novo reforço do Al Ahli

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 14:53 Compartilhe

Nesta quarta-feira (28), o goleiro Edouard Mendy, de 31 anos, foi anunciado como novo reforço do Al Ahli, da Arábia Saudita. O arqueiro, ex-Chelsea, assinou contrato com a nova equipe até 2026.

Segundo Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências, o Al Ahli desembolsou cerca de 16 milhões de libras para contratar o senegalês.

Melhor goleiro do mundo em 2021, Mendy se despediu do Chelsea com 105 jogos disputados. Com a equipe, o arqueiro ainda conquistou uma Champions League, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa.

O arqueiro também foi um dos principais jogadores na conquista inédita de Senegal na Copa Africana de Nações em 2022.

