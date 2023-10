Ex-chefe do Hamas pede união de muçulmanos contra Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/10/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 12 OUT (ANSA) – O ex-líder do Hamas Khaled Meshaal apelou nesta quinta-feira (12) para todo o mundo muçulmano sair às ruas na próxima sexta (13), após as orações, para mostrar apoio aos palestinos durante o conflito com Israel.

Além disso, incentivou os povos dos países vizinhos a se unirem na guerra contra o território liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“É necessário ir às ruas do mundo árabe e islâmico na sexta-feira”, declarou Meshaal, que atualmente chefia o escritório da diáspora do Hamas no Catar, em um comunicado gravado enviado à agência Reuters.

Segundo ele, os povos da Jordânia, da Síria, do Líbano e do Egito têm o maior dever de apoiar os palestinos, porque “as fronteiras estão perto” de todos eles.

“Tribos da Jordânia, filhos da Jordânia, irmãos e irmãs da Jordânia, este é um momento de verdade e as fronteiras estão próximas a vocês, todos conhecem sua responsabilidade”, disse ele.

Meshaal enfatizou ainda que este é um momento para todos que ensinam e aprendem sobre a jihad [guerra santa] colocarem a teoria em prática.

O comunicado é divulgado enquanto Israel intensifica os ataques contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas em resposta à ofensiva do último sábado (7). Até o momento, o conflito entre as partes deixou mais de 2 mil mortos e milhares de feridos.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias