Ex-chefe da Ferrari é o novo responsável pelo futebol da Juve

TURIM, 30 JUN (ANSA) – A Juventus anunciou nesta quarta-feira (30) o ex-chefe de equipe da Ferrari Maurizio Arrivabene como o principal executivo do clube italiano para a gestão da área de futebol e suas respectivas atribuições.

Arrivabene, de 64 anos, assumirá o cargo na Velha Senhora a partir de 1º de julho. Uma de suas tarefas mais importantes será impulsionar as vendas do clube.

O executivo italiano comandava a gestão esportiva da Ferrari desde novembro de 2014, originário da Philip Morris, patrocinadora da equipe. Em quatro temporadas, conquistou três vice-campeonatos no mundial de construtores e dois no de pilotos, ambos com o piloto Sebastian Vettel.

Ele é membro do Conselho de Administração da Juventus desde 2012, onde também foi, até 2015, membro da Comissão de Controlo e Riscos e da Comissão de Nomeações e Remunerações. De 2015 a 2018, assumiu a função de gerente geral de gestão esportiva e chefe de equipe da escuderia Ferrari. (ANSA)

