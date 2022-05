Ex-chefe da F1 é solto sob fiança após ser flagrado em aeroporto de Viracopos com arma na bagagem

SÃO PAULO (Reuters) – O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone foi preso e posteriormente solto sob pagamento de fiança no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por carregar uma arma de fogo em sua bagagem, informou a Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira.

A arma, de calibre 32 e que não tinha documentação regular, foi detectada na revista por um agente da Polícia Federal após uma anormalidade apontada pela análise do raio-x no aeroporto, e Ecclestone foi levado à Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), onde recebeu voz de prisão.





Segundo a polícia, Ecclestone reconheceu ser proprietário da arma de forma irregular, mas disse desconhecer que ela estava em sua bagagem. Após ouvir o empresário, foi estabelecido valor de fiança, não informado pela polícia, e Ecclestone foi liberado para seguir viagem em voo privado em direção à Suíça.

Ecclestone, de 91 anos, é ex-presidente-executivo da Fórmula 1 e casado com uma brasileira, com quem tem um filho. Principal executivo da mais importante categoria do automobilismo por décadas, Ecclestone vendeu o controle da F1 ao grupo norte-americano Liberty Media em 2017.

(Reportagem de Eduardo Simões e Leonardo Benassatto)