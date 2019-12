Ex-chefe da arbitragem da Ferj é preso em operação da polícia

SÃO PAULO, 18 DEZ (ANSA) – A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram nesta quarta-feira (18) uma operação para tentar desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro no futebol carioca.

As autoridades cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências do presidente do Sindicato de Árbitros do Rio de Janeiro, Jorge Fernando Rabello, do presidente da Cooperativa dos Árbitros de Futebol (Coopaferj), Messias José Pereira, e de outros membros das duas entidades.

Além disso, a sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) também foi um dos alvos da operação. Todos os investigados são suspeitos de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Rabello, apontado como o líder do esquema, foi detido em flagrante na sua residência, , localizada na zona oeste do RJ, por porte ilegal de arma. Ele chefiou a comissão de arbitragem da Ferj por uma década.

A operação, que foi chamada de Cartão Vermelho, aponta que a Coopaferj era a responsável por arrecar quantias de dinheiro para os dirigentes “sem nenhuma contraprestação ou transparência nas contas”.(ANSA)