Ex-chanceler mexicano descarta candidatura presidencial

O ex-chanceler Marcelo Ebrard descartou nesta segunda-feira (13) se candidatar à presidência do México, após se distanciar do partido governista de esquerda quando perdeu a disputa pela candidatura.

Ebrard afirmou que permanecerá no partido Morena, do presidente Andrés Manuel López Obrador, encerrando especulações sobre uma possível campanha independente para competir contra Claudia Sheinbaum, que venceu a indicação governista em setembro e lidera as pesquisas para junho de 2024.

Alegando que o processo foi repleto de irregularidades, o ex-ministro havia solicitado a anulação do mecanismo de eleição que deu vitória a Sheinbaum. Ele ficou em segundo lugar.

“Não vou mudar minhas convicções, não vou mudar de partido, não vou deixar de lutar pelo que acredito”, afirmou Ebrard em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, após anunciar um “entendimento” com Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, que competirá com a opositora Xóchitl Gálvez.

Segundo Ebrard, o acordo prevê o reconhecimento de seu movimento como a segunda força política dentro do Morena.

O ex-chanceler afirmou que sua decisão de permanecer ao lado do governo ocorreu também depois que uma comissão do partido reconheceu “práticas indevidas” no processo que resultou na proclamação de Sheinbaum como candidata e coordenadora partidária.

Essas irregularidades não levam à anulação do processo, mas sim a mudanças internas, acrescentou Ebrard, que havia denunciado o uso de recursos públicos na campanha de Sheinbaum, entre outras coisas.

Durante semanas, especulou-se sobre a possibilidade de o ex-ministro se candidatar pelo partido de centro-esquerda Movimento Cidadão, que finalmente escolheu no domingo o jovem governador de Nuevo León, Samuel García.

