EX-CFO da Tyson Foods se declara culpado por dirigir sob efeito de álcool

O ex-diretor financeiro da Tyson Foods John R. Tyson se declarou culpado por dirigir sob efeito de álcool e condução imprudente após sua prisão em junho, segundo o escritório do promotor de Fayetteville, no Estado de Arkansas. Tyson, bisneto do fundador da empresa, compareceu ao Tribunal Distrital do Condado de Washington, onde foi multado em US$ 820 e condenado a prestar 32 horas de serviços comunitários, de acordo com autoridades judiciais.

Nem os advogados de Tyson nem representantes da Tyson Foods responderam imediatamente a pedidos para comentar o assunto.

Tyson foi substituído como diretor financeiro em agosto. Na época, a empresa informou que ele permaneceria empregado mas em licença por motivos de saúde. Ele tinha assumido o cargo em outubro de 2022, tornando-se o mais jovem diretor financeiro de uma empresa da Fortune 500. Ele foi suspenso pela companhia em junho, depois que a polícia o flagrou dirigindo acima do limite de velocidade e batendo no meio-fio. A polícia afirmou que o nível de álcool no sangue de Tyson era mais que o dobro do limite legal.

Esse incidente foi o segundo relacionado ao álcool desde que Tyson assumiu o cargo. Em novembro de 2022, ele foi preso depois que a polícia local o encontrou embriagado e dormindo em uma casa errada em Fayetteville. Ele pagou uma multa de US$ 440 e se declarou culpado por intoxicação pública e invasão de propriedade.

A saída de Tyson do cargo levanta dúvidas sobre a sucessão na empresa, controlada pela família há 89 anos. Curt Calaway foi nomeado como o novo CFO em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.