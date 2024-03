Ex-CEO do Twitter processa Musk por demissão e pede mais de US$ 128 mi em indenização

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/03/2024 - 12:07 Para compartilhar:

Ex-executivos seniores do Twitter estão processando Elon Musk e a X Corp, dona do X (atual nome do Twitter), dizendo que têm direito a um total de mais de US$ 128 milhões em indenizações não pagas.

O ex-CEO do Twitter, Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal, o conselheiro jurídico Vijaya Gadde e o conselheiro geral Sean Edgett alegam, na ação movida na segunda-feira, 4, que foram demitidos sem motivo no dia em que Musk concluiu a aquisição do Twitter em 2022, que mais tarde passou a se chamar X.

Como ele não queria pagar a indenização, os executivos dizem que Musk “inventou uma causa falsa e nomeou funcionários de suas várias empresas para defender sua decisão”.

O processo diz que o não pagamento da indenização e das contas faz parte de um padrão de Musk, que foi processado por “multidões” de ex-funcionários do Twitter que não receberam indenização depois que o bilionário os demitiu aos milhares.

“Sob o controle de Musk, o Twitter se tornou um criminoso, que cobrava de funcionários, proprietários, fornecedores e outros”, diz a ação judicial, apresentada no tribunal federal do Distrito Norte da Califórnia. “Musk não paga suas contas, acredita que as regras não se aplicam a ele e usa sua riqueza e poder para passar por cima de qualquer um que discorde dele.”

Os representantes de Musk e da X, sediada em São Francisco, não responderam imediatamente às mensagens para comentários na segunda-feira.

Os ex-executivos alegam que seus planos de demissão lhes davam direito a um ano de salário, além de prêmios em ações não adquiridos, avaliados pelo preço de aquisição do Twitter. Musk comprou a empresa por US$ 44 bilhões, ou US$ 54,20 por ação, assumindo o controle em outubro de 2022.

Eles dizem que foram todos demitidos sem justa causa. De acordo com os planos de indenização, a “causa” era definida de forma restrita, como ser condenado por um crime, “negligência grave” ou “má conduta intencional”.

De acordo com a ação judicial, a única causa dada por Musk para as demissões foi “negligência grave e má conduta intencional”, em parte porque o Twitter pagou honorários a advogados externos por seu trabalho no fechamento da aquisição. Os executivos dizem que foram obrigados a pagar os honorários para cumprir suas obrigações fiduciárias para com a empresa.

“Se Musk achasse que os pagamentos dos honorários advocatícios, ou quaisquer outros pagamentos, eram impróprios, sua solução seria tentar encerrar o negócio – e não reter os pagamentos de indenização dos executivos após o fechamento do negócio”, diz o processo.

A X enfrenta um número “impressionante” de processos judiciais sobre contas não pagas, diz o processo. “Consistente com a atitude arrogante que demonstrou em relação a suas obrigações financeiras, a atitude de Musk em resposta a esses processos crescentes foi, segundo consta, deixe-os processar.” Fonte: Associated Press.

