Ex-CEO do Hurb é preso após furtar obras de arte e tentar fugir de policiais no RJ

O empresário João Ricardo Rangel Mendes, ex-CEO do Hurb (o antigo Hotel Urbano), foi preso em flagrante por furtar obras de arte de um shopping de luxo na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro. As informações são da TV Globo.

Segundo a emissora, a direção do shopping acionou a Polícia Civil após acessar imagens das câmeras de segurança que mostraram um homem furtando os itens — avaliados em R$ 28 mil — de um escritório de arquitetura.

Os policiais conseguiram identificar Mendes nas filmagens, foram à residência do empresário e localizaram três esculturas de cerâmica e um dos quadros que correspondiam às obras furtadas.

Mendes ainda tentou fugir quando as viaturas chegaram, mas foi capturado. Detido em flagrante, ele passará por audiência de custódia.

O suspeito dos furtos renunciou ao cargo de CEO do Hurb em abril de 2023, após a divulgação de conteúdos nas redes sociais que o mostravam ofendendo clientes que reclamavam sobre reservas da companhia.

O antigo Hotel Urbano enfrenta denúncias por descumprimento contratual, além de reclamações de consumidores na esfera administrativa e judicial, e teve o cadastro para atuar no setor turístico cancelado pelo Ministério do Turismo em 17 de abril.